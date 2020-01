«Ho qualche dubbio che lei sia un vero tifoso: mi chiedo se sappia cantare la Montanara. Un vero tifoso non macina chilometri da oltre San Gottardo per andare a vedere un derby a Lugano e poi dire di non ricordarsi il risultato finale. Io credo che le interessassero di più gli elementi pre e post partita che la sfida in sé». È con queste frasi che ieri la giudice della Pretura penale Sonia Giamboni ha condannato per sommossa a una pena pecuniaria sospesa un tifoso dell’Ambrì Piotta. L’uomo, uno svizzerotedesco di 29 anni, era accusato dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo (ieri assente giustificata in aula) di «aver preso parte a un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati usati e lanciati oggetti, fra cui un bastone, contro gli agenti di polizia presenti sul posto per mantenere l’ordine». Lui in particolare era stato arrestato mentre aveva in mano l’asta di una bandiera, prima che potesse scagliarla. Questa, infatti, sarebbe stata la sua intenzione, almeno secondo l’agente che ha operato il fermo. Il 29.enne invece ha affermato di averla raccolta da terra affinché nessuno la usasse come oggetto contundente.

La questione, tuttavia, è rimasta irrisolta perché è reo di sommossa (citiamo dal Codice Penale) «chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose». Per la Corte, quindi, il tifoso biancoblù non ha fatto nulla per distanziarsi dal gruppetto di persone che lanciava oggetti contro le forze dell’ordine. Poco importa se abbia lanciato (o provato a lanciare) qualcosa anche lui. Il giovane, per contro, in aula ha affermato (aiutato da una traduttrice) di essersi trovato per caso nel corteo dei supporter dell’Ambrì al termine della partita, e che si stava recando alla sua auto. Ha anche detto di non aver notato tafferugli. Subito dopo il fermo, però, aveva dichiarato di aver cercato di fermare chi lanciava oggetti, dunque contraddicendosi. La Corte non lo ha infine ritenuto credibile, e questo malgrado il suo legale, l’Mlaw Martino Colombo, avesse tra l’altro argomentato che era impossibile identificarlo nelle immagini della videosorveglianza riguardanti gli scontri. Oggi l’uomo, che aveva passato la notte in cella, non segue quasi più le vicende dell’Ambrì: «Mi sono distanziato perché quanto è accaduto in seguito a quella sera è stato un po’ troppo».