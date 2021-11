«I minori non si toccano mai. Lei ha approfittato di una ragazzina». Frasi inequivocabili quelle pronunciate oggi dal giudice Siro Quadri nell’aula del tribunale di Mendrisio. Alla sbarra – davanti alle Assise criminali – è comparso un 39.enne italiano accusato di ripetuti (e in parte tentati) atti sessuali con fanciulli. Per quegli atti è stato condannato a una pena di 30 mesi, 24 dei quali sospesi per un periodo di prova di 4 anni e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni. I fatti, avvenuti tra il maggio e l’ottobre dello scorso anno, si inseriscono in un particolare contesto: quello del lavoro sull’alpe. L’uomo – difeso dall’avvocato Marco Masoni – lavorava infatti su un alpe del Luganese gestita da un alpigiano e dalla sua compagna che, appunto, aveva una figlia 15.enne. Ed è proprio con la ragazza che sono avvenuti, secondo quanto ricostruito dall’inchiesta condotta dal procuratore pubblico Moreno Capella, almeno cinque episodi: dai toccamenti sopra ai vestiti si è andati oltre, arrivando anche a dei rapporti orali. «Si è attaccata a me, ho sbagliato». «La ragazza provava dei sentimenti per me, ho ceduto» ha detto più volte l’imputato (che all’epoca dei fatti aveva una compagna residente in Valmaggia) rispondendo alle domande del giudice.

Dagli atti e dalle testimonianze è emerso che la ragazza fosse sostanzialmente consenziente. L’uomo, però, in diverse occasioni ha messo in atto dei comportamenti per far sì che la ragazza si legasse maggiormente a lui. «È stato subdolo – ha sentenziato Quadri –: ha creato finte affermazioni, ha parlato di suicidio per attrarla, ha inventato anche la finta morte di uno zio». Per il giudice non ci sono dubbi: «Questo non è amore. È mancanza di rispetto, ignobile vittimismo. L’innamorato non fa trabocchetti, non mente». Parole che hanno seguito, dunque, la ricostruzione fatta durante la requisitoria dal procuratore pubblico Capella: «Il comportamento della minore poco conta – ha detto –, è l’adulto il garante della legge e di un sano sviluppo sessuale dei fanciulli». Il 39.enne ha quindi «approfittato di una condizione particolare della minore», adottando un «atteggiamento vittimistico manipolatorio per soddisfare la propria bulimia sessuale».

Per questi motivi, la pubblica accusa ha chiesto che l’uomo venisse condannato a 3 anni di carcere, senza opporsi a un’eventuale sospensione parziale della pena, ma almeno 10 mesi da espiare. La difesa – sostenuta da Masoni – si è invece battuta per una massiccia riduzione della pena chiedendo al massimo 24 mesi di detenzione sospesi integralmente. «L’imputato è sinceramente pentito, ammette sostanzialmente i fatti e ne comprende la gravità» ha detto durante l’arringa. «Nulla può giustificare quanto commesso dall’imputato» anche se, ha contestualizzato, «ha avuto un momento di pesante smarrimento, una grandissima mancanza di rispetto». Il giudice, come detto, non ha seguito la tesi difensiva e ha condannato l’uomo a una pena parzialmente sospesa: alcuni mesi di carcere dovrà farli: «Occorre ancora qualche tempo di ripensamento, di riflessione» ha spiegato leggendo il dispositivo della sentenza. «Avrebbe dovuto capire che il suo comportamento era molto pericoloso, ha approfittato di una ragazzina».

