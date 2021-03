Non ha mancato di sollevare alcune critiche la decisione dell’EOC (l’Ente ospedaliero cantonale), annunciata proprio ieri sul CdT dal direttore generale Glauco Martinetti, di rinunciare al progetto di ampliamento dell’Ospedale Civico. «Sconcertante!» ha per esempio scritto su Facebook l’ex consigliere nazionale Fulvio Pelli. L’EOC, che negli scorsi giorni ha incontrato il Municipio di Lugano, spiega e difende la sua scelta. «La nostra nuova strategia - conferma il presidente Paolo Sanvido - prevede di investire, a breve, 200 milioni a Lugano. Significa ampliare subito il Cardiocentro, dove tra l’altro già in settembre verrà inaugurata una nuova sala operatoria multifunzonale, e poi poter subito ristrutturare la torre. Subito, non nel 2035. Significa assicurare al Civico, per almeno i prossimi...