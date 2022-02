«Me ne vado dalla politica in un momento in cui, in realtà, mi piace molto. Però, appunto, arriva qualcos’altro e bisogna scegliere. Non avrò rimpianti ma avrò tanta nostalgia». I Verdi del Ticino – come pure la sezione di Lugano – perdono uno dei loro cavalli di razza. Il 46.enne Nicola Schoenenberger – capogruppo in Gran Consiglio, co-coordinatore a livello cantonale e consigliere comunale della Città – ieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche. E lo ha fatto perché presto la sua vita cambierà. «È un onore e allo stesso tempo sono agitato», ci confida. Già, all’orizzonte c’è infatti un incarico importante: è stato nominato direttore del prestigioso Giardino botanico di Ginevra. «La mia passione professionale è la botanica. Ho studiato biologia, ho sempre avuto un amore particolare...