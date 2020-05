«Alla pandemia seguirà una carestia?». Il sindaco di Lugano Marco Borradori ha usato parole piuttosto forti nell’indicare quello che potrebbe essere l’immediato futuro finanziario della Città. Un futuro che allo stato attuale delle cose nessuno è in grado di predire. Parole dure, tanta incertezza, ma perlomeno buone notizie per quanto riguarda l’immediato passato: il 2019. Il Consuntivo chiude infatti con un avanzo di quasi 7 milioni di franchi (6,766 per la precisione) e un generale miglioramento degli indicatori. Su tutti il capitale proprio - portato a 115,8 milioni - che, seppur non ancora soddisfacente, si conferma in continuo aumento negli anni (nel 2013, l’annus horribilis, era sceso a 95 milioni). E diminuisce anche il debito pubblico, pur restando uno dei peggiori in tutta la Svizzera....