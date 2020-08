Il grande protagonista questa mattina alle elementari di Comano è stato indubbiamente il sorriso. L’aria di felicità che si respirava ha in qualche modo smorzato incertezze e preoccupazioni che hanno tenuto banco nei mesi passati, quando parlare di «scuola in presenza» sembrava qualcosa di impensabile, o perlomeno un’idea lontana nel tempo. La mascherina, rigorosamente indossata dal personale scolastico negli spazi comuni, non nascondeva la visibile emozione dei docenti che attendevano i propri alunni fuori dall’aula. «Sono emozionata nel riavere tutti i bambini insieme, ma abbiamo messo in conto che sarà un anno particolare», ci dice una maestra che per accogliere la propria classe di prima ha creato un percorso con dei «piedini» adesivi sul pavimento che iniziava dall’entrata della scuola e conduceva fino all’interno dell’aula.

Manca poco al suono della campanella che sancisce ufficialmente l’inizio dell’anno scolastico. Una delle poche preoccupazioni che serpeggiava tra docenti e genitori è quella di non dimenticare di indossare la mascherina nell’atrio della scuola e, per i maestri, all’interno dell’aula quando viene meno la distanza con il bambino. Una preoccupazione, questa, che non pare essere percepita dai più piccoli. Con voce timida, infatti, una bambina si avvicina al proprio docente e gli sussurra «Maestro, ho dimenticato le ciabatte». Sì. I problemi, per i bambini, hanno fortunatamente altri significati.

© CdT/Chiara Zocchetti

Davanti all’entrata della scuola incontriamo i primi genitori che hanno appena lasciato i figli: «Ci voleva questo ritorno alla normalità - ci confida un papà che cercando di non dare troppo nell’occhio osserva il figlio, con uno sguardo tra il sollevato e il malinconico, camminare verso la porta dell’aula -. Per fortuna, durante il lockdown siamo riusciti a conciliare il lavoro e le lezioni a distanza, ma siamo stati fortunati, altri genitori hanno avuto grossi problemi. La cosa che fa riflettere è che le persone più attente all’igiene – conclude il papà prima di andarsene – sembrano essere proprio i più piccoli». Prima dell’inizio della lezione parliamo con un maestro che si occupa degli allievi di quarta e quinta e soprattutto di quali strategia ha messo in campo durante la scuola a distanza: «Ho cercato di dare spazio alla mia creatività – ci spiega –, per non far risultare la situazione più pesante di quanto non lo fosse già, mi sono inventato, ad esempio, le ‘Olimpiadi dei verbi’, ma gli elementi fondamentali che mancavano rimanevano sempre il contatto e la sensibilità tra docente e alunno».

© CdT/Chiara Zocchetti

Dopo la scuola elementare, abbiamo deciso di dare un’occhiata anche alla scuola dell’infanzia di Comano. Ad accoglierci all’ingresso di un’aula tutta colorata troviamo la maestra che, tenendo in braccio un bambino con gli occhi lucidi, si allontana di qualche metro per indossare subito la mascherina. «Speriamo che la situazione rimanga così - ci racconta mentre prepara colori e pennelli da distribuire ai piccoli -. Ci sono bambini che hanno preso bene il ritorno all’asilo e altri che devono ancora ambientarsi: ad esempio, ci sono state situazioni in cui non abbiamo visto dei bambini da febbraio fino adesso. La situazione, soprattutto per un fattore umano, era complicata».

Sul ritorno a scuola:

©CdT.ch - Riproduzione riservata