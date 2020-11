«Il mulino faceva parte dell’identità maroggese. Non riesco a immaginare cosa sarà il paese dopo questo incendio». A parlare è Fabio Contestabile, uomo di penna, di prosa e poesia, nato nel villaggio lacustre nel 1954 e oggi residente a Gravesano. Laureato in linguistica e letteratura italiane e francesi all’Università di Zurigo, ha insegnato in diverse scuole del Cantone e ha scritto anche un romanzo ambientato in parte nei luoghi della sua infanzia.

«Ma del mulino non ho mai scritto», ci spiega, «però nella mia mente resta una realtà molto presente, come per tutti i maroggesi. E questo benché ai tempi fosse amministrato da proprietari che non erano del paese. L’edificio si vede da ogni angolo del villaggio. È sempre stato lì, imponente, incombente ma anche un po’ distante perché non ci si...