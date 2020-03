L’ex macello di Lugano può diventare uno spazio multidisciplinare che permetta la coabitazione di più realtà compresa l’autogestione? Questa la domanda al centro del dibattito, organizzato dall’Associazione Idea Autogestione (AIDA), con il sostegno dell’USI, nell’aula magna dell’ateneo luganese stasera. Domanda alla quale la politica ha già risposto l’anno scorso, quando il Consiglio comunale ha accettato la proposta del Municipio di indire un concorso per riqualificare l’area dell’ex macello senza autogestione. Da quel momento il futuro dell’autogestione in città, iniziata nel 1996 con l’occupazione dei Molini Bernasconi a Viganello, è un punto di domanda circondato da incognite rese complesse dall’assenza di comunicazione tra il CSOA e la Città. E proprio per rivendicare un dibattito, in centinaia sono scesi in piazza lo scorso settembre a 17 anni dall’ultima a manifestazione che portò alla firma della convenzione con la quale la Città aprì le porte dell’ex macello ai «molinari».

Il dibattito è entrato stasera dalla porta principale in USI, il cui rettore Boas Erez ha sottolineato l’importanza dell’esperienza autogestita. Tra i contenuti del progetto di riqualificazione dell’ex Macello sono previsti spazi per gli studenti dell’USI e, ha spiegato Erez, «a noi interessa fare in modo che i nostri studenti abbiano luoghi dove riunirsi e mescolarsi alla cittadinanza. Quando avevamo presentato alla Città le nostre necessità riguardo lo stabile, avevamo spiegato che per noi la convivenza con l’autogestione era possibile». Una mano tesa, quella del rettore, che secondo Sergio Roic dell’AIDA «andrebbe tenuta in considerazione dal CSOA vista l’importanza dell’USI».

Dialogo sì e no

Nel corso della serata sono stati ripercorsi 20 anni di esperienza autogestita con alcune testimonianze di chi c’era fin dall’inizio. Tra questi Pietro Martinelli, ex consigliere di Stato, che gestì il dossier dell’autogestione quando questa diventò un soggetto politico. Ripercorrendo quegli anni, Martinelli ha spiegato di «avere un debito nei confronti degli autogestiti, perché negli anni ‘90 il Consiglio di Stato aveva fatto promesse che non aveva potuto mantenere, ovvero trovare uno spazio per l’autogestione. E questo perché, senza l’ok del Comune, non ne aveva il potere». L’assenza di una soluzione condivisa dall’associazione Addio Lugano Bella (ALBA), che rappresentava gli autogestiti e dal Municipio di Lugano, aveva portato alle manifestazioni di piazza. Al dibattito doveva prendere parte anche lo storico sindaco di Lugano Giorgio Giudici, assente per malattia. Presente invece Teo Casellini, che prese parte all’accordo del 2002. «Non è vero che non abbiamo tentato di dialogare con il Municipio, anzi», ha detto. «Abbiamo occupato quando ci siamo scontrati con un muro di gomma, quello che abbiamo ora all’ex Macello è uno spazio che ci siamo conquistati e che non lasceremo facilmente».

Acceso il dibattito tra il pubblico, tra il quale erano presenti diversi «molinari». In molti hanno criticato l’operato della Città negli ultimi anni ma di proposte alternative non ne sono emerse. Casellini, parlando a titolo personale ha dichiarato che «fintanto che non ci sono soluzioni reali, l’unica soluzione è rimanere al Macello». Sulla stessa linea anche Bruno Brughera dell’AIDA: «Si ritornerà nelle piazze qualora non si dovesse trovare una soluzione».

Una storia lunga trent’anni

La ricerca di spazi per l’autogestione in città va avanti da quasi trent’anni. Nel 1996 furono occupati i Molini Bernasconi a Viganello, poi sgomberati in seguito all’incendio del ‘97. I «molinari» trovarono spazio al Maglio di Canobbio.

La manifestazione di piazza dello scorso 14 settembre. In centinaia sono scesi per le strade di Lugano. © CDT/GABRIELE PUTZU

Nel dicembre del 2002, dopo la grande manifestazione di ottobre, Municipio, Consiglio di Stato e ed Associazione ALBA (che rappresentava gli autogestiti) firmarono la convenzione che permise ai molinari di entrare in alcuni locali dell’ex Macello. Dopo anni di prove (fallite) di dialogo, l’anno scorso la maggioranza del Consiglio comunale di Lugano ha accettato la proposta del Municipio di stanziare un credito da 450.000 franchi per il concorso di architettura per ridefinire l’ex Macello: l’autogestione non è prevista. Si sono fatti avanti 120 studi di architettura da tutta Europa e in primavera la giuria deciderà quali progetti accederanno alla seconda fase della selezione, che verosimilmente si concluderà in estate. Ma dove andranno i «molinari» rimane ancora un punto di domanda.

