L’utenza dei Lugapoints (tecnicamente LVGApoints, a richiamare lo storico acronimo cittadino) sta per crescere. Al circuito della moneta virtuale cittadina che ha debuttato nove mesi fa e che finora era appannaggio dei residenti potrà presto accedere anche chi in città non ci abita ma ci passa diverso tempo. Vale a dire, in particolare, studenti (accordi con USI, SUPSI e Franklin University sono in fase di finalizzazione), turisti e lavoratori non residenti. Queste ultime due categorie da novembre. «Ciò apre ulteriori porte di sviluppo soprattutto nel campo turistico, con sinergie ipotizzabili con l’Ente Turistico e gli hotel dislocati sul territorio», ci ha detto il municipale Roberto Badaracco.

Come funziona

Si tratta in sostanza della vecchia LuganoCard, che permetteva a chi l’aveva vari sconti...