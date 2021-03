Northern Lights ricorre

La Northern Lights AG, società che ha partecipato alla procedura denominata Call for interest, comunica di avere interposto ricorso contro la decisione del Municipio del 28 gennaio scorso che ha privilegiato la continuazione delle trattative con i candidati Gruppo Amici dell’Aeroporto e Cordata Crameri, Marending, Malgorani e Artioli, escludendola dalla corsa per l’aggiudicazione della gestione dell’aeroporto di Lugano-Agno.

Attraverso un comunicato stampa diffuso dal rappresentante legale dalla Northern Lights AG, si apprende che la società lamenta in particolare la violazione delle regole concernenti pubblici appalti applicabili nella fattispecie. Northern Lights, infine, auspica che le sue capacità in materia aeroportuale possano venir prese in considerazione nella nuova, eventuale procedura.