Poco dopo le 21 del 12 dicembre scorso è stato segnalato, nei pressi di un’autorimessa in via agli Orti a Viganello, un assembramento di persone prive di mascherina. A margine dello stesso è nato un alterco con un passante 49.enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese che è stato colpito dapprima al volto con una testata e quindi al capo con un oggetto da uno dei partecipanti, riportando lesioni non gravi. Lo hanno reso noto il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale.