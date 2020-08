Sono passati ben dieci anni dall’incendio doloso che distrusse la vecchia palestra delle Scuole medie di Barbengo, ma le conseguenze di quel gesto hanno ripercussioni, e costi, ancora oggi. È giunto infatti il momento di sostituire la palestra provvisoria costruita nel 2011 in seguito al rogo. Al suo posto è prevista un’altra struttura che avrà sempre carattere provvisorio - è pensata per durare circa dieci anni - con un locale attrezzi e uno spogliatoio per allievi e docenti. Al posto del pallone, vi sarà un edificio prefabbricato in legno.

Un progetto da 3,3 milioni

La domanda di costruzione è stata pubblicata negli scorsi giorni e il costo dei lavori è stimato in quasi 3,3 milioni di franchi. «L’edificio - si legge nella documentazione - si prefigge di soddisfare i bisogni urgenti in attesa...