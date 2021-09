Rilassare le regole in materia di creazione di posteggi privati per chi vuole costruire casa (o riattarla in maniera importante). È questa la proposta della Città di Lugano - tramite una variante di Piano regolatore in consultazione in questi giorni - per venire incontro a chi dell’auto può e vuole fare a meno, ma che allo stato attuale si trova comunque costretto dalla legge a creare parcheggi (uno per appartamenti più piccoli di 100 metri quadrati, due per quelli più grandi). Una riduzione degli stalli che potrà però avvenire solo in determinate condizioni. «Lo scopo della nuova normativa non è in alcun modo di imporre ai residenti del Comune di Lugano di rinunciare al proprio veicolo, e men che meno di causare un aggravio sui posteggi pubblici - si legge nella documentazione. - Si tratta...