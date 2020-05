Rimandate a gennaio in tutte le materie, tranne che in medicina. SUPSI e USI hanno rinunciato ad aprire i campus di Mendrisio e Viganello a settembre. Dovranno aspettare i primi mesi del 2021. La speranza di partire in autunno c’era, come ci aveva spiegato lo scorso 7 aprile il presidente della Scuola universitaria professionale Alberto Petruzzella. In quel momento i cantieri erano ancora bloccati e non c’erano certezze su quando e come potessero riprendere, ma le due accademie puntavano a trasferire almeno una parte delle attività entro il termine stabilito. Invece si è avverato lo scenario peggiore, ma con un’eccezione: è ancora viva l’ipotesi di accogliere a Viganello la settantina di studenti del nuovo Master in medicina. «Stiamo tentando di terminare il blocco destinato a ospitarli e dovremmo farcela» fa sapere Petruzzella. In quel caso saranno loro, da soli, a entrare per primi nel campus. «Dovremo chiedere un’abitabilità provvisoria e garantire degli accessi indipendenti, in modo che tutto sia sicuro - prosegue il presidente della SUPSI - Se non dovessimo riuscirci, il piano B sarebbe sistemarli temporaneamente nei campus attuali».



Problemi e prudenza

La ripartenza non è stata abbastanza rapida. «Non appena è stato possibile lavorare con 10 operai lo abbiamo fatto su ambedue i cantieri - spiega Petruzzella - poi abbiamo chiesto di salire a 15 e alcuni giorni fa abbiamo aumentato ancora, arrivando a quasi due terzi degli effettivi». Solo due terzi perché alcune aziende non avevano operai, ma anche perché USI e SUPSI non hanno voluto forzare la mano in una situazione sanitaria ancora incerta. «Con la direzione dei lavori abbiamo messo a punto un piano dettagliato per garantire la distanza sociale, sapere chi è nel cantiere e in quale parte sta operando. E due volte al giorno puliamo e disinfettiamo gli spazi». Dovrebbe concludersi tutto per fine anno, poi si potrà procedere ai traslochi, che cadranno fra il primo e il secondo semestre e dovranno essere riorganizzati. «Un lavoro pazzesco». Restano da capire due cose. La prima è per quanto ancora bisognerà fare lezione a distanza, «una soluzione che abbiamo adottato velocemente ma che per essere di qualità va preparata bene». Altrimenti è il semplice trasferimento online di una lezione classica, mentre il mondo digitale offre altre possibilità. Il secondo punto in sospeso è quello dei costi, che inevitabilmente lieviteranno. «Ci sono sei mesi in più per gli affitti delle sedi attuali, poi la spesa supplementare per il cantiere. Finora eravamo nei preventivi - conclude Petruzzella - ora dobbiamo quantificare gli effetti del ritardo».