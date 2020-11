Stando a un volantino citato nell’interrogazione, dalle 20.30 in piazza Indipendenza è in infatti programma una «serata hip-hop freestyle» per far «sentire la propria voce». «Autodeterminiamo le nostre vite, l’unica certezza è la libertà» si legge sul manifesto. Stando alla Lega esso sarebbe stato distribuito da «un gruppo di persone riconducibile agli eventi avvenuti in piazza Molino Nuovo venerdì 30 ottobre», la manifestazione organizzata da Azione antifascista durante la quale una giornalista de LaRegione ricevette una testata e parte della città venne imbrattata. A differenza di quella manifestazione, però, questa non viene pubblicizzata sul sito del CSOA il Molino. In particolare, la Lega chiede se il Municipio intende valutare un dispositivo di Polizia per contenere l’evento. Il capodicastero Polizia di Lugano Michele Bertini, da noi interpellato, fa sapere che «le autorità faranno in modo che disordini come quelli avvenuti venerdì 30 ottobre non capitino ancora».