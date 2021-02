Le chiusure domenicali del lungolago di Lugano al traffico saranno prolungate fino al 28 febbraio a partire dalle ore 10 e sino alle ore 18. La decisione del Municipio cittadino è stata resa nota dalla Polizia di Lugano ma, viene precisato, la misura verrà attuata unicamente in caso di bel tempo.

Il tratto interessato dalla chiusura, partirà dalla rotonda del LAC e terminerà in piazza Castello nelle due direzioni di marcia, di conseguenza le fermate dei mezzi pubblici verranno soppresse e verranno messe in atto le necessarie deviazioni viarie. La Polizia ricorda inoltre la presenza del cantiere su via Adamini, tra la rotonda LAC e via Maraini. A causa di ciò, l’asse di deviazione per il traffico in entrata a Lugano da Sud sarà su via Mazzini, dove verrà posata un’apposita segnaletica di deviazione.

Lavori in via Pretorio

Restando in tema di cantieri, a partire da lunedì prossimo, il 15 febbraio, e per una durata di circa 6 mesi, su via Pretorio inizieranno i lavori relativi ad un importante cantiere edile. Lo rendono noto la Polizia della Città di Lugano e la Divisione Spazi Urbani specificando che si tratta di un cantiere necessario a permettere la sostituzione ed il potenziamento delle sottostrutture del centro.

Ciò comporterà la chiusura parziale delle due corsie di scorrimento nell’ultimo tratto sulla via Pretorio e precisamente dall’intersezione con via Bossi sino all’intersezione su corso Pestalozzi.

La circolazione in direzione del centro cittadino (via Magatti) sarà garantita e permessa unicamente al trasporto pubblico e ai fornitori dei servizi ubicati sul tratto interessato dai lavori.

L’accesso al posteggio coperto della Migros così come l’accesso ai parcheggi privati sulla tratta interessata dal cantiere sarà garantito in permanenza, mentre per favorire ed agevolare le operazioni di carico e scarico, verrà predisposta un’apposita area debitamente segnalata.

La via Magatti sarà raggiungibile unicamente dalla via Cantonale per il tramite di un percorso alternativo che, per l’occasione, sarà demarcato mediante apposita segnaletica arancione.

