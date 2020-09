A fronte dei nuovi impegni istituzionali assunti in seno al gruppo dirigente della Lega, Boris Bignasca cede il testimone di capogruppo in Consiglio comunale a Lugano a Lukas Bernasconi. Ad affiancarlo ci saranno due nuovi giovani vice: Andrea Sanvido (in CC dal 2013 e membro della commissione Gestione) e Marco Bortolin (in CC dal 2016 e membro della commissione Edilizia), confermato il segretario politico Andrea Censi.

«La grande crescita degli impegni cantonali e di nuove responsabilità all’interno della Lega non mi consentono più di dedicare il tempo che vorrei per allenare questa squadra, ma sono felice di passare il testimone a Lukas e ad un team qualificato che ha più volte dimostrato di saper tirare in goal. Il mio non è un addio e nemmeno un arrivederci, lascio la panchina ma resto attivamente in campo come consigliere comunale, sarò sicuramente della partita alle prossime elezioni», ha detto Bignasca.