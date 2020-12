Sotto l’albero, l’accordo. Destinatario del pacchetto è il Consiglio comunale di Lugano, chiamato a decidere sulla proposta di convenzione fra la Città e il gruppo HRS di Frauenfeld per la realizzazione del nuovo polo sportivo a Cornaredo. Parallelamente, il parlamento cittadino dovrà esprimersi anche sulla richiesta di credito di 37,2 milioni per l’edificazione delle strutture al Maglio (in questo caso senza la collaborazione dei privati) e i relativi patti con il Comune di Canobbio. È un passo cruciale quello appena compiuto dal Municipio. D’ora in avanti i riflettori saranno puntati sul Legislativo, che dovrà analizzare la visione complessiva di Palazzo civico e passare al setaccio, punto per punto, la bozza di accordo con i privati. Prima però il Legislativo dovrà decidere sulla mozione del PLR che chiede di non votare come un «pacchetto unico» il progetto per la realizzazione dello stadio, del palazzetto e degli altri contenuti previsti a Cornaredo per potersi esprimere «con cognizione di causa». Una proposta che per il capodicastero liberale radicale Roberto Badaracco «non sta in piedi» e che, se accolta, farebbe tornare le trattative con HRS alla casella di partenza. Politicamente sarà un «antipasto» del confronto finale.