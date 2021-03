Nuovo rimescolamento a Cademario, Novaggio cerca il sindaco dell’aggregazione

Tutto si può dire, ma non che l’ultima legislatura a Cademario sia stata tranquilla dal punto di vista istituzionale. E ad aprile si va verso un nuovo assestamento. Ricapitolando brevemente, nel febbraio del 2019 il comune era stata chiamato alle urne per la prima volta da undici anni dopo che alcuni cittadini, tramite una petizione, avevano chiesto di sfiduciare l’Esecutivo in carica, in particolare l’ex sindaco Fabio Debernardis. Proposta accolta dalla popolazione, che si è quindi recata alle urne il maggio successivo per l’elezione di un nuovo Municipio. Elezione da cui era uscito vincitore proprio Debernardis, che aveva così potuto rimanere in carica. A inizio 2020, tuttavia, l’ha dovuta lasciare in seguito a una decisione amministrativa che ha definito che in realtà abitava fuori comune....