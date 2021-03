Il Municipio di Melide e quello di Maroggia hanno deciso di introdurre l’obbligo della mascherina nelle aree pubbliche più frequentate e a rischio di assembramento. A Melide la misura sarà in vigore dal 2 all’11 aprile compresi (fascia oraria 10.00 - 19.00) , mentre a Maroggia dal 2 al 12 aprile. Le misure entrano in vigore vista l’attuale situazione pandemica e tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato. Al fine di limitare il rischio di contagio da COVID-19 e tutelare la salute della popolazione residente e dei turisti, l’obbligo a Melide si estende su Piazza Domenico Fontana, sulle passeggiate a lago e sull’area del Lido comunale. Il perimetro di rispetto sarà comunicato attraverso un’apposita segnaletica multilingua, coordinata con il Cantone. A Maroggia invece la mascherina andrà indossata nelle seguenti zone: la passeggiata lago, il porto comunale, il lido comunale, i parchi giochi, le strade pedonali che portano all’Oratorio della Madonna della Cintura e in zona valle. L’obbligo sarà segnalato da appositi cartelli.