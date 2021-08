«Obiettivo sostenibilità»

«Abbiamo dieci anni di tempo per cambiare il mondo». Può sembrare uno slogan, ma in realtà è l’obiettivo dichiarato che la Confederazione ha fatto proprio nell’ambito della promozione dello sviluppo sostenibile. Lo ha fatto definendo alcune priorità d’intervento, quali il consumo e la produzione dei beni, il clima, l’energia e la biodiversità, le pari opportunità e la coesione sociale. Iniziative che rientrano nell’Agenda 2030, adottata da 193 Paesi membri dell’ONU (tra cui anche la Svizzera) e che, con i suoi 17 obiettivi, costituisce il nuovo quadro di riferimento globale per uno sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che tenga conto in maniera equilibrata di tre dimensioni: quella economica, quella sociale e quella ecologica. A questa causa contribuirà anche la Città di Lugano. Oggi, infatti, è stato lanciato, con il sostegno dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, il progetto #Luganosostenibile. Si tratta, in sostanza, di un’iniziativa volta a sensibilizzare fasce sempre più ampie di popolazione sul tema della sostenibilità, nelle sue differenti dimensioni.

I nove obiettivi della Città

Lugano è dunque pronta a fare la sua parte, affinché «la generazione presente soddisfi i propri bisogni senza compromettere la generazione futura», ha commentato durante il lancio del progetto il capodiscatero socialità Lorenzo Quadri. E per fare ciò la Città è pronta a prestare particolare attenzione a 9 dei 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030. Quali? «Sconfiggere la povertà», «Salute e benessere», «Energia pulita e accessibile», «Lavoro dignitoso e crescita economica», «Ridurre le disuguaglianze», «Città e comunità sostenibile», «Consumo e produzione responsabili», «Lotta contro il cambiamento climatico» e, infine, «Vita sulla terra». Per alcuni di essi, ha a onor del vero ricordato Quadri, la Città si è già mossa: «Ne sono un esempio - per gli obiettivi “Lavoro dignitoso e crescita economica” e “Ridurre le disuguaglianze” - il servizio gratuito LuganoNetWork, che offre ai cittadini un orientamento formativo professionale, oppure Spazio Lavoro, iniziativa dedicata a chi è alla ricerca di un lavoro o di una formazione».

Il cittadino può contribuire

Affinché #Luganosostenibile possa funzionare al meglio, anche il cittadino potrà (e dovrà) fare la sua parte. Il progetto, in tal senso, si articola su due momenti. Nella prima fase sarà avviata - sul sito luganosostenibile.ch - un’azione di sensibilizzazione sui passi concreti che ciascuno può fare nella vita quotidiana per favorire lo sviluppo sostenibile in diversi ambiti. Nella seconda, invece, saranno identificate le iniziative virtuose delle quali la Città si farà promotrice attiva. La campagna, naturalmente promossa sui social media, potrà anche essere vissuta sul territorio. Oltre a contribuire fattivamente, si potrà prendere coscienza dei 17 obiettivi grazie al «pallottoliere» che è stato realizzato all’interno del parco Ciani. «I veri protagonisti della prima fase - ha sottolineato il municipale - saranno i cittadini che, con i loro suggerimenti, potranno contribuire a sensibilizzare altre persone ad adottare uno stile di vita sostenibile».

«Principi riscoperti»

«È importante che questi progetti avanzino con determinazione», ha detto dal canto suo, durante la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, il consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta. Il Cantone è anch’esso parte attiva in questa politica di cambiamento, promuovendo ad esempio un’agricoltura sostenibile, un turismo responsabile e rispettoso del territorio, senza dimenticare «l’attenzione particolare riservata alla responsabilità sociale delle imprese». Al fine di implementare nuove misure in questo ambito, il Consiglio di Stato ha messo a disposizione 450.000 franchi per il prossimo biennio. Così facendo, il Governo si è dotato di uno strumento importante in ottica futura, anche in considerazione che la sostenibilità rappresenta una priorità d’intervento su cui puntare per il rilancio economico post COVID. Già, la pandemia, «che ha avuto effetti dirompenti anche a livello sociale ed economico», ha rammentato Vitta. Pandemia che, però, ha allo stesso tempo, «paradossalmente, valorizzato le azioni riguardanti lo sviluppo sostenibile e le sue mille sfaccettature». Quelle di tutti i giorni, che hanno portato «a riscoprire principi», che prima, in una realtà frenetica, non erano di certo ai primi posti per importanza. Due su tutti, ha sottolineato il consigliere di Stato: «la solidarietà verso le fasce più vulnerabili e l’approccio alla responsabilità sociale delle imprese».

©CdT.ch - Riproduzione riservata