Scivoli, altalene, cavallini, casette di legno e una videocamera che osserva tutto. Saranno così, in futuro, i parchi gioco di Lugano? Una mozione sottoscritta da quindici consiglieri comunali di vari partiti – primo firmatario Paolo Toscanelli del PLR – propone di ricorrere agli occhi meccanici per contrastare i vandalismi. Il problema, secondo i mozionanti, si è acutizzato negli ultimi mesi e potrebbe essere una causa indiretta dell’emergenza sanitaria. «La pandemia ha portato con sé diverse restrizioni – spiegano i politici cittadini – e anche i giovani si sono trovati sempre più spesso a doversi riunire in luoghi pubblici all’aperto, invece di poter frequentare i classici ritrovi al chiuso. Niente di sbagliato, anche noi in gioventù ci incontravamo nei parchi gioco per scambiare quattro...