Tra gli innumerevoli problemi causati dalla pandemia c’è il fatto di aver offerto un’arma in più agli ormai famosi falsi nipoti, cioè quei criminali che riescono a estorcere denaro agli anziani fingendo di essere dei familiari in difficoltà. Il fenomeno, che ieri a Lugano è stato al centro di un processo terminato con la condanna di un giovane polacco a 20 mesi di detenzione e a 7 anni di espulsione, non sembra diminuire d’intensità. Anzi. «Queste truffe sono tra le più frequenti» ci confermano dal Servizio comunicazione della Polizia cantonale. «Le importanti e periodiche campagne di prevenzione hanno permesso di contenere il numero delle vittime, rendendo però ancora più intraprendenti gli autori dei raggiri che, in alcuni casi, non hanno esitato a fingersi ricoverati nel reparto di cure...