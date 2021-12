Non si può escludere che la rioccupazione di mercoledì dell’ex Molino scateni una sorta di «gioco del gatto e del topo» tra autogestiti e forze dell’ordine. Che gli autonomi tentino cioè di riprendersi nuovamente lo stabile e la polizia sia costretta a sgomberare. Un tira e molla che potrebbe andare avanti per mesi. L’ex sindaco Giorgio Giudici del resto lo aveva detto: «Per la loro capacità di mobilitazione gli autogestiti sono come un formicaio». Municipio e polizia come intendono affrontare la situazione? Sono previsti interventi nell’area dell’ex Macello? Perché è impensabile che la zona venga pattugliata a vista, per settimane, dagli agenti. O che viale Cassarate resti chiuso al traffico come accaduto tra ieri e oggi. «Dobbiamo tentare di mettere in sicurezza tutto il perimetro – spiega il sindaco Michele Foletti – e risigillarlo in modo più importante rispetto a prima. Già oggi abbiamo fatto un primo sopralluogo alle 7 del mattino e poi un altro alle 9, con delle ditte, e quindi nelle prossime ore si procederà con l’isolamento della parte che si affaccia sulle scuole Lambertenghi, visto che gli autogestiti sembrerebbero essere entrati soprattutto da quel punto. Dovrà poi esserci un monitoraggio dell’area, ma non credo che poi sarà necessaria una sorveglianza 24 ore su 24. Del resto già prima non era così».