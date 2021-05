Cinquemiladieci firme raccolte in 60 giorni a favore del referendum contro il Polo sportivo e degli eventi (PSE). Ne sarebbero bastate 3.000. Oggi alle 14 una delegazione del Movimento per il socialismo (MPS) si è recata alla cancelleria della Città per la consegna ufficiale.

Si è trattato della penultima tappa che potrà portare, se le firme verranno convalidate, a una votazione popolare, voluta dal movimento per un motivo ben preciso, come documentato in febbraio nel dossier in cui venivano motivate le ragioni dell’opposizione al PSE. «L’MPS è la sola forza politica a denunciare con vigore quanto si sta consumando e ad affermare la sua totale opposizione a questo scempio di risorse pubbliche. In gioco c’è molto di più di una licenza per giocare in Super League». E ancora: «Non pensiamo che...