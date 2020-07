Un 47.enne cittadino italiano residente nel Luganese è finito in manette in quanto gravemente sospettato di aver fornito false informazioni al fine di ottenere due crediti COVID-19 garantiti dalla Confederazione per un importo complessivo di oltre 600 mila franchi. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota odierna. Il denaro conseguito indebitamente sarebbe poi stato utilizzato per scopi estranei a quanto stabilito dall'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e, in particolare, per far fronte a spese personali. La misura restrittiva della libertà nei confronti dell'uomo è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Le principali ipotesi di reato a carico del 47.enne sono quelle di truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e amministrazione infedele. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Daniele Galliano.