Sul dosso di Taverne, cinquecento anni fa c’era un castello. Si sospetta (ma le informazioni sono scarse) che possa essere stato costruito dalla potente famiglia Rusca nel tardo Medioevo e che possa essere stato distrutto – come diversi altri - dai confederati pochi anni dopo la battaglia di Marignano del 1515: forse per segnalare che ora c’era un nuovo padrone, forse per evitare che potesse essere usato come base da una forza nemica per dare l’assalto a Bellinzona. Sia come sia, quel che resta del castello potrebbe presto tornare fruibile al pubblico: ci sta lavorando da una mezza dozzina d’anni l’associazione Castrum Tabernarum, in stretta collaborazione con il Comune di Torricella-Taverne e con il Dipartimento del territorio, e si è giunti a un momento importante: la pubblicazione negli...