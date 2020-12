Si va verso il processo per l’omicidio di Matteo Cantoreggi, Il 35.enne di Pregassona ucciso nel dicembre dello scorso anno in una stanza della pensione La Santa di Viganello. Il Ministero pubblico ha infatti comunicato che le parti coinvolte sono state informate della chiusura dell’istruzione penale. La Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha in particolare prospettato la promozione dell’accusa (per le ipotesi di reato di assassinio, omicidio intenzionale, omissione di soccorso, infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti) nei confronti del 34.enne cittadino austriaco domiciliato nel Luganese. All’imputato e all’accusatore privato nel procedimento penale è stato fissato un termine scadente l’11 dicembre 2020 per presentare eventuali istanze probatorie.