Si erano accordati per un incontro e così è stato. Ieri infatti, il sindaco di Paradiso Ettore Vismara e alcuni sindacalisti di Unia si sono seduti attorno al tavolo. Sullo sfondo lo sciopero degli operai della squadra esterna comunale andato in scena, per quasi cinque ore davanti ai magazzini comunali, lo scorso 25 ottobre. L’incontro, avvenuto nel palazzo municipale, è durato per buona parte della mattinata e alla fine, stando a quanto abbiamo potuto raccogliere, un canale di dialogo è stato aperto. «Non siamo andati in rotta di collisione» commenta il sindacalista di UNIA Vincenzo Cicero. «Ho trovato da parte del Municipio, che comunque rimane sulle sue posizioni circa l’azione che abbiamo fatto a ottobre, l’intenzione di andare oltre le tensioni e abbiamo trovato un dialogo costruttivo». Durante il «picchetto» davanti ai magazzini, si parlava di questioni contrattuali e ambientali. Per quel che riguarda le situazioni contrattuali, vista la delicatezza dei casi, Cicero spiega che «siamo entrati in materia e si stanno cercando delle soluzioni condivise». Diversa, per contro, la situazione ambientale. Stando a nostre fonti, nell’ultimo anno l’Esecutivo avrebbe avviato più di una decina di inchieste amministrative nei confronti del personale (gli operai non raggiungono le venti unità). Minando, di fatto, l’ambiente lavorativo. Ad ogni modo, anche per questa fattispecie le parti sembrano aver trovato un via da seguire: «Siamo sostanzialmente contenti – ribadisce Cicero – perché dopo le tensioni che si sono accumulate sono state gettate le basi per rafforzare un dialogo tra il personale e il Municipio».