Incidente sul lavoro questa mattina in via San Pietro a Gravesano. Secondo le informazioni raccolte da Rescue Media un collaboratore del servizio manutenzione stradale era intento a tagliare l’erba a lato della strada quando, per motivi da stabilire, la falciatrice che utilizzava si è rovesciata finendo nel riale sottostante trascinando anche l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, trasferito in seguito al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.