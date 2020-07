Questa mattina in un capannone situato in via Industrie a Bioggio è avvenuto un infortunio sul lavoro. Le informazioni raccolte da Rescue Media sono ancora frammentarie, ma sembrerebbe che un uomo, per motivi da stabilire, sia stato schiacciato da un macchinario usato per lo spostamento delle merci. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure allo sventurato che, sempre in base alle prime informazioni, avrebbe riportato ferite gravi. In seguito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico per la continuazione delle cure. Sul posto anche la Polizia Cantonale e gli specialisti della Scientifica che dovranno fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Si attendono informazioni più dettagliate da parte della Polizia Cantonale.