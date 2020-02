A seguito della decisione del 26 febbraio 2020, da parte del Consiglio di Stato, il Carnevale Or Penagin, è stato annullato. Conseguentemente il Municipio di Capriasca ha revocato tutte le disposizioni comunali emanate per tale manifestazione, comprese le autorizzazioni per gli esercizi pubblici provvisori, come pure l’Ordinanza relativa alle disposizioni del carnevale ambrosiano “Or Penagin”.