Sul caso dell’agente di polizia cantonale condannato per aver guidato a 102 chilometri orari - dove il limite era a 50 - a 1 anno (sospeso con la condizionale) si registra anche la presa di posizione del sindacato. «È il momento - ha spiegato Giorgio Fonio, segretario del Comitato OCST Funzionari di Polizia - che la politica modifichi questa legge, che non permette agli agenti di fare bene il loro lavoro». Il sindacato esprime anche solidarietà all’agente condannato, che rischia anche gravi ripercussioni sul lavoro (oltre alla condanna penale verrà raggiunto anche da una sanzione amministrativa che prevederà quasi certamente la perdita della patente per 2 anni).