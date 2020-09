In un recente editoriale per l’organo di informazione del Comune di Massagno, il sindaco Giovanni Bruschetti ricordava com’era partito tutto, 17 anni fa, quando era a capo del Dicastero edilizia e pianificazione e si era recato in piazza della Riforma «con sottobraccio un voluminoso rotolo di documenti, planimetrie e piani catastali» per incontrare l’allora sindaco di Lugano Giorgio Giudici e proporgli la sua visione. Diciassette anni dopo, il PR-TriMa è finalmente in pubblicazione, a un passo dal divenire realtà. Che sensazioni prova Bruschetti? «Da un lato sono soddisfatto perché ora si è esaurita la responsabilità del Municipio in un progetto che ci ha impegnato molto e il risultato che si prospetta di fatto sancirà il risanamento di un’area strategicamente importante. Dall’altro lato l’impressione è che si siano persi diversi anni con sette ricorsi, di cui uno al Tribunale federale, tutti rigettati e un referendum in cui la popolazione ci ha sostenuto con largo consenso. Ma fa parte del gioco dei ruoli contrapposti nella pianificazione del territorio, oggi purtroppo interpretata da alcuni come terreno di scontro aperto, piuttosto che di ricerca di consenso e concertazione».

La copertura della trincea, in effetti, è stata un po’ la madre di tutte le battaglie pianificatorie nel Luganese negli ultimi anni; quella che ha per certi versi dato il là alla nascita - o quantomeno al compattarsi - dei vari Cittadini per il territorio nel distretto. E la prossima sfida da superare potrebbe essere quella ricorsuale: Bruschetti cosa si aspetta al proposito? «Partendo dal presupposto che “cosa fatta capo ha”, rimarrò, attento, a guardare alla finestra lo svilupparsi degli eventi, soddisfatto e convinto di tutto quanto di positivo prodotto. Soprattutto conscio dell’ampio consenso dei Legislativi di Lugano e Massagno e del sostegno di una popolazione e di un’opinione pubblica che attendono, e con ragione, il recupero di un’area strategica da troppo tempo dismessa. Attendo, sperando di non dover scuotere la testa».

Un’altra sfida, più in prospettiva, sarà finanziare la copertura della trincea. Questo il campo da gioco: in una lettera d’intenti le FFS hanno affermato che cederanno gratuitamente i terreni (un po’ al Cantone per la SUPSI, un po’ al Comune di Massagno) a patto di non doversi occupare della copertura e dei suoi costi. Al contempo, nella variante di PR si legge che si vuole fare un’operazione più neutra possibile per gli Enti pubblici, in modo da non gravare sulle casse comunali. Si stima, però, che per riuscirci a oggi manchino una trentina di milioni di franchi: ci sono già idee su come recuperarli? «Per il comparto SUPSI di sua competenza, sarà il Cantone a doverlo immaginare – risponde Bruschetti –. Per la parte di competenza comunale è un po’ prematuro parlarne. Una volta che la variante di PR sarà cresciuta in giudicato avremo le regole del gioco finalmente fissate per studiare quel che si vorrà fare. Mi immagino che ci potrà essere una partnership pubblico-privato e bisognerà sedersi al tavolo. Ma credo che la possibilità di recuperare dei terreni in una posizione così strategica possa interessare a tanti».