Anni di lavoro per arrivare a pianificare lo sviluppo urbanistico di un Comune per poi scoprire che una parte più o meno consistente della popolazione, di quel progetto, non ne vuole sapere. È una situazione che si è riproposta sovente in tempi recenti. Per capire come si arrivi a questo punto abbiamo parlato con Manuel Borla, membro di un comitato di iniziativa popolare comunale che si oppone a un progetto per ripensare l’area dell’oratorio a Tesserete.

Signor Borla, la proposta pianificatoria prevede una riorganizzazione dell’area dell’oratorio, fissando i parametri per creare una nuova piazza e nuove costruzioni sul lato delle scuole: cosa non vi convince?

«Riteniamo che questi interventi compromettano il valore storico, paesaggistico, identitario e sociale del centro dell’antica Pieve. Qualora...