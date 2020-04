«Signori! Muoiono 14 persone al giorno, gli infettati sono un centinaio al giorno! Forse pensate di essere immuni? Sono belle giornate e siete invogliati a uscire ma perché non volete fare un sacrificio e rimanere nei paraggi di casa vostra? Settimana prossima dovremo passare alle maniere dure!». Sono le parole del sindaco di Origlio, Alessandro Cedraschi, affidate a un post su Facebook per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di evitare le passeggiate fuori e informare della probabile restrizione nei luoghi di svago. In queste giornate soleggiate infatti la passeggiata lungo il laghetto nei pressi del paese risulta parecchio frequentata.