Si aprirà domani, giovedì 10 dicembre, davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano il primo processo relativo a una truffa legata ai crediti COVID-19 in Ticino. Auto sportive, hotel di lusso, orologi costosi, viaggi: questi gli ingredienti della «bella vita» condotta dall’imprenditore italiano, un 47.enne di origini saudite residente a Lugano, che domani sederà sul banco degli imputati. L’uomo – che si trova da poco più di quattro mesi in regime di esecuzione anticipata della pena - era finito in manette a fine giugno perché sospettato di aver fornito false informazioni al fine di ottenere due crediti COVID-19 e di aver utilizzato il denaro, in totale oltre 600.000 franchi, per far fronte a spese personali volte a mantenere il suo stile di vita agiato e non per gli scopi previsti dall’Ordinanza...