La Gandria a 16 chilometri da Gandria. Ma senza il lago, senza i turisti e senza bar o ristoranti. Se in questo anno e mezzo di pandemia avete visitato ormai praticamente ogni angolo del Ticino ecco che questo luogo portrebbe fare per voi. Stiamo parlando del piccolo e antico nucleo di Osignano, di certo tra i meglio conservati del Luganese. Osignano è frazione di Sigirino, a sua volta frazione di Monteceneri, e rappresenta un raro esempio di architettura contadina ticinese del Diciasettesimo e Diciottesimo secolo. La particolarità è che - rispetto a tanti altri nuclei - le strutture di origine rurale sono rimaste praticamente intatte dal profilo architettonico e nel loro rapporto con lo spazio circostante. Camminare per i suoi stretti vicoli e infilarsi nelle numerosi corti - a volte con il rischio di finire in proprietà privata: ma tranquilli, generalmente gli abitanti non mordono - è un’esperienza interessante. Sembra per certi versi di stare un po’ al Ballenberg (il museo svizzero all’aperto) ma, appunto, in un luogo in cui le persone ancora abitanto e che, anzi, negli ultimi anni si è ripopolato. Un luogo tra l’altro in cui non manca la storia. Nel settembre del 1799 la zona (come un po’ tutto il Vedeggio e il Malcantone) ospitò le armate del generale russo Aleksandr Vasil’eviè Suvorov, entrato in Svizzera per combattere l’esercito francese comandato da Andrea Massena. Suvorov aveva dovuto rallentare la sua marcia ed era rimasto bloccato per 4 giorni nel Sottoceneri perché gli austriaci, suoi alleati, non avevano inviato rifornimenti. Il generale russo scrisse dunque all’imperatore Francesco II d’Austria una lettera di protesta in cui afferma di aver perso l’effetto sorpresa. La storia poi è nota: Suvorov riparte, combatte i francesi in Leventina, ma con i suoi soldati è costretto a darsi alla fuga attraverso le Alpi visto che, nella seconda battaglia di Zurigo, l’altra parte di esercito russo (con cui Suvorov doveva ricongiungersi) viene sonoramente sconfitta.