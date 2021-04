Ospedale Civico: «Non confondete contenuto e contenitore»

«Si rischia di confondere il contenuto con il contenitore e le volumetrie. Il cambio strategico intende evitare di aumentare le volumetrie oltre al reale fabbisogno ma investire sempre di più nella qualità, nella sicurezza e nell’ampliamento dell’offerta medica. Questo non porterà ad alcuna perdita di competenza. Al contrario, il presidio sanitario di servizio pubblico rimane la risposta EOC di offerta ai pazienti ticinesi quale punta di diamante della medicina altamente specializzata». Il Municipio di Lugano prende ufficialmente posizione in merito alla decisione dell’Ente ospedaliero cantonale di rinunciare al progetto di ampliamento dell’Ospedale Civico. Rinuncia che era stata anticipata, in un’intervista rilasciata al Corriere del Ticino, dal direttore generale Glauco Martinetti. Decisione...