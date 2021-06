«Sulla base delle considerazioni sopra esposte il Municipio ritiene che la mozione debba essere respinta». È con questa frase che l’Esecutivo di Lugano propone di non accettare la proposta (prima firmataria la consigliera comunale leghista Lucia Minotti, ma che ha trovato sostenitori anche tra il PLR, il PPD, il PS, Forum Alternativo e i Verdi) di ampliare e ristrutturare l’osservatorio astronomico di Calina a Carona, acquistato dall’allora comune nel 1985, affidato poi alla Società astronomica ticinese e - in seguito all’aggregazione - «ereditato» dalla Città. «L’attuale sede, oltre a presentare importanti segni di usura e deperimento, non è più adatta a supportare l’attività della ricerca e della didattica», sottolineavano i firmatari della mozione. Firmatari che facevano leva su una modifica di variante di Piano regolatore portata avnti nel 2009 dall’allora Municipio di Carona. «Nel 2011 l’allora Municipio fece progettare dall’ufficio tecnico l’ampliamento della struttura, ma dopo l’aggregazione il progetto non è mai arrivato in domanda di costruzione». «Contrariamente a quanto affermato - spiega però il Municipio - il progetto citato venne inoltrato sottoforma di domanda di costruzione il 18 febbraio 2001. Questa portò in seguito al rilascio della licenza edilizia l’8 giugno 2011. Licenza nel frattempo scaduta. E sottolineamo come la stessa non sia mai stata portata avanti dal Municipio di Carona._Quest’ultimo non ebbe mai a elaborare un messaggio municipale all’attenzione del Legislativo con il quale chiedere il credito necessario per edificare l’opera». Motivo per cui l’Esecutivo di Lugano, appunto, propone di respingere la mozione. L’ultima parola spetterà comunque alle Commissioni, che potrebbero anche decidere di sostenere la proposta e chiedere all’Esecutivo di elaborare un progetto (non necessariamente legato a quello vecchio) per rilanciare la struttura. E poi al Consiglio comunale.