Il countdown è terminato. Il nuovo Master in Medicina della Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana (USI) è finalmente diventato una realtà concreta. Con il taglio del nastro al Centro sportivo nazionale della gioventù (CST) a Tenero, quarantotto studenti e studentesse provenienti principalmente dalle università partner - l’ETH di Zurigo e l’università di Basilea - hanno ufficialmente dato avvio questa mattina a uno dei progetti accademici più attesi e importanti per l’USI e per il Ticino che li terrà impegnati in un percorso di formazione clinica dalla durata di tre anni.

Riflettori puntati sul Ticino

«Tutti gli studenti che frequentano il Master arrivano da Oltralpe – rileva il rettore dell’USI Boas Erez durante la cerimonia d’apertura -, dopo 24 anni (ndr. dalla nascita dell’ateneo nel 1996) in cui oltre Gottardo non si sapeva ancora dell’esistenza delle università nel nostro cantone, sapere che ci sono studenti di qualità che decidono di investire il loro futuro in uno degli studi più difficili penso sia un segnale forte per far capire che il Ticino ha fatto tanto per sviluppare un ambiente universitario».

Prima di tagliare il traguardo della creazione effettiva del Master in Medicina ne è passata di acqua sotto i ponti, e anche parecchia. Basti pensare che i primi studi di fattibilità per mettere in campo un percorso formativo di questo genere sono iniziati nel lontano 2009 e, nel 2014, la politica cantonale ha accolto con entusiasmo il progetto e la collaborazione con il Politecnico di Zurigo, riconoscendo di fatto la Facoltà di scienze biomediche. A confermarlo è anche il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli, che spiega come il percorso sia stato «lungo e corredato anche da momenti di esitazione», ma l’inizio del neo Master è «un importante obiettivo raggiunto per il nostro cantone».

Una sfida continua

Il Master in Medicina è la «pièce maîtresse» della Facoltà di scienze biomediche - per dirla con le parole del direttore del DECS - che ha permesso di portare alla luce diversi aspetti fondamentali. «Il primo è la collaborazione con altre università», spiega Bertoli, in particolare quella con il Politecnico federale di Zurigo, uno dei massimi atenei a livello innovativo nel panorama mondiale, che si è lanciato anch’esso in questa nuova sfida per sopperire alla mancanza di nuovi medici in Svizzera. Il secondo aspetto è il salto di qualità universitario: «È una facoltà in più sul nostro territorio, di prestigio e molto impegnativa, ma è una sfida che vale la pena cogliere». La terza sfida, secondo Bertoli, è quella per il sistema sanitario ticinese, perché «un connubio forte tra la presenza universitaria nel settore della medicina e il sistema sanitario permette di mettere in moto una serie di dinamiche interessanti», come ad esempio «attirare professionisti affermati che possano da un lato essere medici all’EOC e al contempo professori per far crescere il nostro sistema sanitario come punto di riferimento anche all’interno della Svizzera». Il quarto e ultimo punto toccato dal direttore del DECS è quello finanziario: «Il nostro Master costerà meno di quello di altre facoltà, ma non avrà minore qualità, crediamo invece possa mostrare ad altri che si può lo stesso costruire un progetto di questa natura spendendo meno risorse». Il sogno nel cassetto, ricorda Bertoli, rimane sempre lo stesso, ovvero trasformare l’Ente ospedaliero cantonale in Ente ospedaliero universitario cantonale.

Urgente bisogno di medici

Dal canto suo, Luigi Mariani, membro del CdA dell’Ente ha evidenziato che «con la formazione clinica, l’EOC contribuirà ancor di più a colmare l’urgente bisogno di medici altamente qualificati di cui il nostro Paese necessiterà nei prossimi anni». Mario Bianchetti, decano della Facoltà di scienze biomediche che lascerà la carica il 1. gennaio 2021 a Giovanni Pedrazzini, ha rilevato che con il Master «l’USI darà un colore nuovo alla medicina della Svizzera italiana contribuendo a farla crescere e a darle un respiro più vicino alla Svizzera interna e alla Lombardia».

©CdT.ch - Riproduzione riservata