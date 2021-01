La premessa è doverosa. Per poter raccontare quanto segue, chi vi scrive si è per certi versi reso complice del problema. Ma inconsapevolmente e, in ogni caso, solo in minima parte. Di cosa parliamo? Della domenica assordante e ingombrante vissuta in cima alla Valcolla, sul passo del San Lucio. Una giornata baciata dal sole, ideale – vista la grande quantità di neve caduta in zona – per gli amanti delle racchette o gli appassionati delle pelli di foca. Bene. Tralasciamo la splendida ascesa da Bogno e concentriamoci sulla meta. Il passo, appunto, posto esattamente sul confine tra Svizzera e Italia. Impensabile, certo, immaginare di trovarlo incontaminato. Non a fronte delle condizioni metereologiche appena citate. E a maggior ragione considerata l’apertura di una delle due capanne, quella sul versante italiano.