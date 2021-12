Ora è ufficiale. Per i fatti dell’ex Macello il procuratore generale Andrea Pagani - come del resto aveva già annunciato a fine ottobre - ha firmato un decreto d’abbandono. Nessun reato e nessun colpevole. Ma dalle 27 pagine che compongono il documento emergono lacune nella gestione da parte della polizia di quanto accaduto quella sera a cavallo tra il 29 e il 30 maggio. Il magistrato, che ha incontrato la stampa per spiegare le motivazioni che l’hanno portato ad archiviare il caso, ha stabilito che non c’è stato abuso d’autorità, non ci sono gli estremi per il reato di violazioni delle regole dell’arte edilizia e infrazione alla legge sulla protezione dell’ambiente. Discorso a parte per il reato di danneggiamento, accertato, ma caduto in quanto commesso durante uno stato di necessità.

