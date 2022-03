«Da ieri sera la facciata di Palazzo Civico si è illuminata con i colori dell’Ucraina. Indossando la bandiera blu e gialla (tinte che simboleggiano il cielo e il grano), la Città di Lugano vuole esprimere simbolicamente la propria solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, attaccato militarmente dalla Russia negli scorsi giorni. La Città si schiera per la pace, la libertà e la democrazia. Anche il LAC, tra le 20 e le 22 di ieri, si è acceso di colori a sostegno della pace. Lugano Arte e Cultura ha infatti aderito all’iniziativa lanciata dall’Unione dei Teatri Svizzeri “Light for Peace” e, analogamente a quanto fatto dalle principali istituzioni teatrali svizzere ed europee, ha “dipinto” con dei fasci di luce arcobaleno la propria facciata». Lo comunica la Città di Lugano in una nota.