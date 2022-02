Oggi pomeriggio a Mesoraca, in Calabria, si sono tenuti i funerali della piccola Ginevra, morta di COVID-19 nei giorni scorsi. Una vicenda molto commentata sulla stampa italiana, anche perché ha messo in luce i problemi della sanità calabrese. La bambina, due anni, è infatti deceduta a Roma, dopo che è emerso che non vi erano letti di terapia intensiva per bambini nella regione. Il sindaco di Mesoraca Annibale Parise a tal proposito ha commentato: «Con un’altra sanità forse la si poteva salvare».

La vicenda ha molto colpito il paese - ancora il sindaco: «È come se le nostre vite si fossero fermate insieme a quella di Ginevra» - nonché chi da Mesoraca è emigrato. Già negli scorsi giorni il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino si era unito al dolore del paese calabrese. Sono infatti tante le comunità presenti nell’altro Varesotto (Lavena Ponte Tresa è da anni gemellata proprio con Mesoraca) e in Ticino, in particolare a Lamone. Comunità che oggi si sono ritrovate per salutare anche loro la piccola Ginevra in concomitanza con i funerali, liberando in cielo numerosi palloncini rosa.