Negli ultimi decenni la passione per la pesca nei laghi e nei fiumi del Ticino è andata scemando. Il mancato passaggio delle conoscenze tra padre e figlio o tra nonno e nipote ha infatti portato a un più o meno costante calo di appassionati. La pandemia, però, sembra aver rilanciato questo passatempo. Si potrebbe quasi dire che dopo anni di disaffezione – soprattutto in termini numerici – la pesca sta timidamente vivendo una seconda giovinezza. Il trend è confermato anche dal presidente della Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) Urs Lüchinger. Stiamo assistendo a una «rivitalizzazione» della categoria?

«Eccome – ci risponde –. Già l’anno scorso abbiamo avuto oltre 300 nuovi affiliati. E anche per quest’anno i numeri sembrano andare nella stessa direzione». Oltre ai dati,...