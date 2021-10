Esattamente come accadde nel 2016 con i Panama Papers, anche alcuni documenti di Pandora portano a Lugano. Sotto la lente dei giornalisti dell’ICIJ (l’International consortium of investigative journalists) sono finiti alcuni clienti legati a Fidinam e il ruolo che la società ticinese ha avuto nell’apertura - e in alcuni casi anche la gestione - di società offshore da parte di persone sospettate di riciclaggio o reati patrimoniali. Fidinam avrebbe per esempio fornito «importanti servizi finanziari» a Massimo Bochicchio, sotto inchiesta per una presunta truffa da 600 milioni a danno di diversi VIP (tra cui anche Antonio Conte). Si parla anche della relazione tra Fidinam e Delfo Zorzi, per molto tempo ricercato in Italia in quanto accusato (ma poi assolto) di essere l’esecutore della strage di piazza Fontana a Milano.

La replica della società

«Con riferimento alle recenti pubblicazioni dell’ICIJ - ci ha fatto sapere Fidinam in una nota - confermiamo di aver sempre agito di volta in volta conformemente alle leggi e alle norme vigenti, adottando tutte le procedure previste in ogni giurisdizione, rispettando la confidenzialità e la privacy dei propri clienti. Fidinam è inoltre subordinata alle normative contro il riciclaggio, affiliata a un organismo di autodisciplina ed è annualmente revisionata su questo aspetto da primaria società di revisione. Laddove si dovesse presentare o si fosse presentato un caso sospetto, lo stesso viene trattato secondo quanto previsto dalla normativa, in totale collaborazione con l’autorità».

«Scandali che si rivelano utili»

«Inchieste giornalistiche e scandali di questo tipo - ci spiega Emanuele Stauffer, avvocato, ex procuratore pubblico e che in passato ha lavorato al settore giuridico di Credit Suisse prima e come General Counsel del gruppo EFG poi - hanno il pregio di far emergere pratiche, note agli addetti ai lavori e che magari non hanno nulla di illegale, in grado di accrescere la consapevolezza del grande pubblico in merito a pratiche che, comunque, creano o alimentano le disparità di trattamento in quanto consentono solo a taluni di beneficiare di vantaggi altrimenti preclusi ai più. In questo senso questi scandali spingono le autorità a prendere in considerazione norme in grado di generare maggior trasparenza».

