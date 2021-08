Il 15 settembre 2020, Gianmaria Frapolli aveva accettato di ricoprire la funzione di Amministratore Delegato ad interim; a lui, il Consiglio di Amministrazione aveva assegnato il mandato di concretizzare il lancio delle attività online e di adottare le opportune iniziative per modernizzare ed automatizzare i processi interni della casa da gioco, così come valutare eventuali correttivi da apportare alla governance aziendale.

«Il CdA, oggi, constata che questi obiettivi sono stati tutti perseguiti con entusiasmo e competenza da Frapolli e lo ringrazia per l’abnorme energia profusa a favore della casa da gioco luganese. Egli resterà ovviamente membro del Consiglio di Amministrazione del Casinò che, in tal modo, potrà continuare a contare sulle esperienze da lui maturate a livello operativo in questi ultimi mesi», si legge in un comunicato stampa della casa da gioco.