Paradiso approva il preventivo 2020

Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 16 dicembre i conti preventivi del Comune per l'anno 2020 che prevedono un avanzo d’esercizio di 470.925 franchi. L’Azienda Acqua Potabile registra un avanzo di 86.900 franchi. Viene confermato il mantenimento dell’attuale moltiplicatore politico al 62%

Tra i vari messaggi municipali, di particolare rilievo sono l’approvazione delle convenzioni per l’esercizio delle competenze della Polizia Ceresio Sud del Comune di Paradiso nei comuni di Collina d’Oro, Grancia e Vico Morcote. Queste convenzioni consentirà un rafforzamento del numero degli agenti, una potenziamento e maggior capillarità del servizio e una razionalizzazione della logistica, con evidenti economie di scala, oltre a garantire un grado di sicurezza e prevenzione ancor superiore al già ottimo livello attuale. A questi dati si affianca anche l’approvazione della convenzione con il Cantone per l’uso del sistema integrato di condotta da parte della Polizia Ceresio Sud. Questo sistema informatico consentirà di meglio gestire e velocizzare gli interventi delle pattuglie sul territorio.

È stata altresì approvata la richiesta di un complemento di credito complessivo di 1.930.000 franchi per il risanamento e messa in sicurezza dell’edificio «Casa Vassalli», uno stabile tutelato a livello locale come bene culturale. Il Municipio intende destinarlo a usi pubblici, culturali o museali, ma ora necessita d’interventi tecnici urgenti.