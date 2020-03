In riferimento all’evoluzione della situazione legata alla diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus), il Municipio di Massagno ha deciso di chiudere alla fruizione dei cittadini tutti i parchi pubblici e in particolare: il parco giochi del Grotto Valletta, i campetti Nessi e la terrazza delle scuole Nosedo. Gli altri spazi che non possono essere chiusi saranno rigorosamente sorvegliati affinché vengano rispettate le norme di distanza sociale e ogni direttiva cantonale in vigore. Queste restrizioni sono applicate a partire dalla mezzanotte di oggi (lunedì 16 marzo). Pattuglie di polizia verificheranno il rispetto delle regole.